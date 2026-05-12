【モデルプレス＝2026/05/12】井上芳雄と宮澤エマ、SixTONESの京本大我が出演する「生中継！第79回トニー賞授賞式」（WOWOW／6月8日午前8時〜）の番組ビジュアルが完成した。【写真】SixTONESメンバー、昨年の初NYブロードウェイ満喫ショット◆SixTONES京本大我・井上芳雄・宮澤エマ、華麗な番組ビジュアル完成毎年、豪華パフォーマンスの披露や数多くの名受賞シーンを通して、1年間のブロードウェイを凝縮した内容で演劇・ミュー