YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）が、2026年5月11日に更新したXで、子育てについて「日本は母親の負担がデカすぎる上に母親に厳しい」などと私見を語った。てんちむさんは24年4月、未婚で男児を出産したことをYouTubeで発表。26年3月28日には、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと1月30日に結婚したと、インスタグラムで報告した。「母親のためにも負担減らすべき」てんちむさんはXで、自身のインスタグラムに