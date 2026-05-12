【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【もっと読む】町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」（履正社高監督・平野直樹）FW町野修斗（ドイツ1部 ボルシアMG／27歳）4年前のW杯カタール大会には追加招集で参加したが、出番なしに終わった。誰よりも「次は必ず桧舞台でプレーしてやる」という思いは強いはずだ。教え子の成長過程をつぶさに見てきた高校時代の恩師が語る──。◇◇