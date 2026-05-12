【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【もっと読む】遠藤航〈前編〉弱点を最小限にとどめられるサッカーIQの高いスーパーな選手（Jリーグ湘南元監督・反町康治）MF遠藤航（英プレミア1部リバプール／33歳）北中米W杯のメンバーが今月15日に発表されるが、ケガ人の動向が注目されている。その筆頭が主将の遠藤だ。湘南U-18時代の2010年にプロデビューさせた反町氏（現清水GM、JFA前技術委員長）が教え子の復活に期待を寄せ