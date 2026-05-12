高松市の漁協が瀬戸内海にイイダコの卵を放流高松市庵治町 激減しているイイダコを増やそうと、高松市の漁協が12日、瀬戸内海に卵を放流しました。 香川県はメスのイイダコが貝殻に卵を産みつけた産卵床や稚ダコを育成しています。12日は、高松市の庵治漁協が育成した123個の「産卵床」を高松市庵治町の沖合に放流しました。合わせて約3万個の卵が入っているそうです。 2025年の暑さでイイダコの餌である二枚貝などが