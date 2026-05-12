設置イメージ 日本音響エンジニアリングは、音響改善効果を持つAGSシリーズの旗艦モデル「ANKH-VII STX15」を5月21日に発売する。価格は550,000円。 ANKH-VII STX15 AGSは、Acoustic(音響)・Grove(森)・Systemの略。アンプやスピーカーなどのオーディオ機器が音を室内に再生するのに対し、AGSは「音が室内に放たれた後に機能するオーディオ機器」としており、天然木の集成材の柱を