■これまでのあらすじ義父から離婚を切り出された義母は大輝に泣きつくが、大輝からも突き放されることに。すると「咲良さんのせいね」と妻に手を上げた。妻が「善意につけこんで恥ずかしくないのか」と言い放つと、義母は「家族なんだから気遣うのは当たり前」と本音を口にして…。「こうすればみんなが動いてくれるじゃない」義母の口から出た本音は、周囲の人間への敬意がまったくありませんでした。家族なんだから何かをしても