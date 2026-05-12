こんな武道館公演見たことない。度肝抜かれました。【ライブ写真多数】a flood of circle 、型破りな初武道館ライブフォト集SEも照明演出も、紙吹雪みたいな特効も一切なし。客電はずっとついたまま。背景にはLEDビジョンがあるが、そこに映し出される映像は手ぶれまくりのワンカメ撮影で、スイッチングもなし。演出やショーアップ的な要素は本当に何一つない。5月6日に開催された『a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT