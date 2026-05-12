大阪・淀屋橋駅直結の大規模ビジネスタワー『淀屋橋ゲートタワー』が7月9日にグランドオープンすることに決まり、入居テナントなどが一挙発表された。【画像多数】大阪の新スポット！ 淀屋橋ゲートタワーの内部…屋上庭園やシェアラウンジも延床約13万平米・1フロア約1100坪。地上29階・地下2階建ての複合ビルで、地下1階から2階に商業ゾーン、3階から9階および11階から27階にはオフィスフロアを整備。また、11階は地域に開か