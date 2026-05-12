小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は13日が初日。12日は前検が行われた。今節はこの選手に注目。前回の京王閣では3日間BSを引っかけ、18回目の優勝を3連勝で飾った。下条未悠（25＝富山）が弾みをつけて参戦する。「前々回の奈良でフレームを換え、前回は自分の競走ができて結果を出せた。いいリズムですね」。初日は開幕戦に出走。タテ脚で見せ場をつくる。