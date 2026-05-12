EXILE TAKAHIROさん、橘ケンチさん、EXILE TETSUYAさんがWORKMAN「ZERO-STAGE ファンウェア新CM発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【EXILE】トランポリンは「パフォーマーでないTAKAHIROが一番跳んでた」CM撮影の裏側明かすTAKAHIROさんはCM撮影での印象的な出来事について?このファンウェアのチャックを閉めるシーンで、裏話になってしまうんですが、寝そべって撮ってる。閉める動きと同時に、カメラが追いか