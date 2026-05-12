突然、亡くなってしまったお義父さん。そしていよいよ出てきた同居の話！ 夫婦ふたりの快適な生活も終わりかあぁ…と思いきや。お義母さんが提示してきた同居プランが、思っていたより好条件で…!?>>【まんが】姑特権嫁いびり(ウーマンエキサイト編集部)