【ロンドン＝工藤武人】英ロックバンド、ビートルズが設立した会社アップル・コアは１１日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表した。ビートルズが１９６９年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、２０２７年に屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしている。博物館の名称は、ビルの住所にちなみ「ザ・ビートルズ・アット・サビルロウ３番地」となる。このビルは、１９６８〜７２年にビートルズ