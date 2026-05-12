風刺の利いた絵灯ろうが並ぶまつりが12日と13日の2日間秋田市で行われています。ことわざなどをもとにした洒落のきいた語呂合わせ「地口」などがかかれていて、全部で約200種類の灯ろうが参道を彩っています。秋田市の保戸野地区にある勝平神社です。田村修アナウンサー「60メートル先には勝平神社の拝殿があります。その拝殿に続くこの参道の両側にはすでに絵灯ろうが設置されています。その数今年はおよそ200ありま