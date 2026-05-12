ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、NanimoNai開発のシミュレーションゲーム『HoloExpo20XX』が、5月12日よりSteamにて無料配信を開始した。 【画像あり】ファンアートに溢れた会場内に異変が？スクリーンショット 本作は、4つの展示会場で異変の有無を確認しながら出口を目指すシミュレーションゲーム。 舞台となる展示会場は、ホロライ