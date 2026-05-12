5月12日、B1東地区の越谷アルファーズは、5選手が2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。 クラブ公式サイトで契約満了が発表されたのは、セクー・ドゥムブヤ、カイ・ソット、ジョーダン・ナタイ、ジャレル・マーティン、菅原佳依の5選手。同日付けで自由交渉選手リストに公示された。 ギニア出身で現在25歳のドゥムブヤは、206センチ104キロのスモール