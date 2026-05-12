7月10日に公開されるホラー映画『ブリング・ハー・バック』の予告編とメインビジュアルが公開された。 参考：『プラダを着た悪魔2』は“理想”を体現した続編に前作を凌駕する挑戦心と奥深さを解説 本作は、『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』で長編監督デビューを果たしたダニー・フィリッポウ＆マイケル・フィリッポウ兄弟とA24がタッグを組んだ“儀式体験ホラー”。 物