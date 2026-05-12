ボランティア活動や地域の福祉活動に取り組んでいる団体に役立ててもらおうと、サンエイグループが助成金を贈呈しました。 【写真を見る】豊かな社会の実現に役立てて 福祉施設など27団体に助成金を贈呈【サン基金】 倉敷市に本社を置く遊技業のサンエイグループが2000年から行っている「サン基金」の贈呈式です。地域貢献の一環として基金を設けているもので、助成金656万円が岡山・山口・滋賀県の福祉団体や福祉施