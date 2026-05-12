5月12日、Bリーグより功労者表彰受賞選手が発表され、今シーズンでの引退を発表している千葉ジェッツの西村文男とアルバルク東京の菊地祥平が選出された。 三重県出身の西村は177センチ72キロのポイントガード。2009年に日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）に入団し、2014年に当時NBLに所属した千葉Jへ移籍し、今シーズンまで12シーズン在籍した。”Mr.ジェッツ”の愛