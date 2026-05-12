今年（2026年）2月3日に確認された穴吹ハウジングサービス等のランサムウェア感染について、474件の香川県営住宅関連の個人情報が漏洩したことが、今月（5月）8日に分かりました。 氏名や電話番号など流出件数の内訳 県営住宅の指定管理者「あなぶき公営住宅コンソーシアム」の代表企業である「穴吹ハウジングサービス」によりますと、■氏名、団地名、部屋番号、電話番号⇒397件■氏名、団地名、部屋番号