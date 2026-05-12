■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０５月１２日１５７円５０～５１銭（△０．３９） ０５月１１日１５７円１１～１３銭（△０．２８） ０５月０８日１５６円８３～８５銭（△０．５７） ０５月０７日１５６円２６～２８銭（▼０．３５） ０５月０１日１５６円６１&#