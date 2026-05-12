日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円５０～５１銭と前日に比べ３９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円０２～０６銭と同０８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７４７～４９ドルと同０．００２４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS