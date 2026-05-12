１２日の日経平均株価は前日比３２４円高の６万２７４２円と反発した。一時８００円高の６万３２１８円まで買われ、ソフトバンクグループとフジクラ、イビデンの３銘柄で日経平均株価を４００円強押し上げた。 今週は決算発表がピークを迎え、ＡＩ・半導体関連株を中心に「決算プレー」は本番を迎えている。まず、１１日取引終了後に発表されたイビデンの決算は、２７年３月期の連結営業利益予想が前期比