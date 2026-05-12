ポータブル電源メーカーのJackery Japanは、4月29日〜5月28日まで、原宿・キャットストリートにて同社初のコンセプトカフェ「Jackery原宿発電所」を期間限定でオープンしている。●グリーンエネルギーを身近に感じられる場に今回のコンセプトカフェは、Jackeryブランドにおいて初の試みだ。原宿・キャットストリートという「文化の発信地」で開催することで、Jackeryのこれまでの購買層とは異なる若い層に「新しい電気の楽しみ