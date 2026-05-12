HYDEが自身のXを更新し、雪原を歩く動画を公開した。 ■雪原の中に刻まれたHYDEの尊い後ろ姿 【動画】幻想的な雪原の中をロングコート姿で歩くHYDEの後ろ姿 ニューアルバム『JEKYLL』のリリースを5月13日に控え、連日カウントダウン投稿を続けているHYDE。リリースまであと2日に迫った5月11日、ハッシュタグ「#HYDE」「#JEKYLL」「#SMILING」「#JEKYLLリリースまであと2日」を添えて1本のショ