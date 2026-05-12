【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「EP『部屋とガラクタと私』は、ミーマイナー史上最高傑作。これが好きな人はミーマイナーの曲、全部好きみたいな。自信を持って送り出せる曲たちです、全部」（美咲） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから、美