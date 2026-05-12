【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日に東京・SGCホール有明で開催されるコンサート『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』に吉田美奈子の出演が決定した。 ■大滝詠一トリビュートライブにはトータス松本、ハンバート ハンバート、藤井フミヤ、渡辺満里奈ら大滝を敬愛するアーティストが参加 6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催