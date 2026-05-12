【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソロデビュー45周年を迎えた原 由子。その節目を祝うアニバーサリー企画が開催されており、最後となる第3弾、原 由子自身が“はらゆうこを語る”独占インタビューが「サザン・タイムズ」に掲載された。 ■「このまま引退してもいいかなとまで思っていたんです」（原 由子） 1978年にサザンオールスターズのメンバーとしてデビュー