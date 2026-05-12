ユニプレス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.1％増の147億円に伸びたが、27年3月期は前期比22.1％減の115億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.6％減の74.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.9％→7.1％に悪化した。 株探ニュ