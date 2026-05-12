Ｊパワー [東証Ｐ] が5月12日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.2％増の1585億円に伸びたが、27年3月期は前期比21.2％減の1250億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の105円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比79.8％増の270億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の6.7％→4.0％に悪化した。