伯東 [東証Ｐ] が5月12日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比23.8％減の55.7億円になったが、27年3月期は前期比34.4％増の75億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比20円増の220円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.1％減の7.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.6％→1.7％に悪化した。 株探