中国メディアの快科技によると、スマートフォン大手OPPO（オッポ）の母の日キャンペーン広告が不適切だと炎上した。問題となったのは「私の母には2人の『夫』がいます。1人は私の父で、もう1人は年に2回しか会わない人です。母は父とのデートではほとんど着飾らないのに、もう1人とはウエディングドレスを着られないのが恨めしいほどです」という文言。OPPOによると、年に2回しか会わないもう1人の夫とは、人気スターなど、好きで