海口税関が5月11日に発表した統計によると、海南省離島免税新政策が実施された2025年11月から2026年4月30日までに、税関が監督管理した離島免税の購入額は前年同期比22．6％増の222億2000万元（約5110億円）に達し、購入者数は同9．4％増の延べ297万3000人、購入件数は同5．5％増の1745万件に上ったとのことです。江蘇省から来た李さんは、「以前海南へ買い物に来た時、選べる商品の種類が比較的限られていた。今回は、ペット用の