各種音響機器を扱うボーズ（東京都港区）は、ホームオーディオ「Lifestyle コレクション」を2026年5月15日に発売する。スマートスピーカー、サウンドバー、サブウーファーの3モデルワイヤレス・スマートスピーカー「Lifestyle Ultra Speaker」、臨場感のあるサウンドバー「Lifestyle Ultra Soundbar」、パワフルなサブウーファー「Lifestyle Ultra Subwoofer」をラインアップする。いずれも、独自のオーディオ技術を採用し、互いに