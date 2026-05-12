アイドルグループ・INUWASIのメンバーで“マシュマロボディの超新星”としてグラビアシーンから熱視線を送られている「はのんまゆ」と「すずめ」が、11日発売の『週刊ヤングマガジン』24号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。【写真】マシュマロボディを惜しげもなく披露したはのんまゆ、すずめ2人での初表紙から4ヶ月にして再び表紙にカムバック。今回は宮古島で撮影を敢行し、テンション高めなカットや前回よりも大