女優でタレントのMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。グラビアあるあるについて談義する場面があった。この日はイラストレーターのみうらじゅん氏、お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希がゲスト出演。大人の色気＆エロについてトークをくり広げた。雑誌「週刊SPA」の連載「グラビアン魂」で20年以上グラビアを見てきたみうら氏に対し、MEGUMIは「人が感じる女の子