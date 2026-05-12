大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）――大関琴桜は隆の勝を押し出して初日を出した。大関霧島は藤ノ川を下し、初日から３連勝。連敗していた新関脇の２人はともに初白星。熱海富士は王鵬を一気に押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下した。小結若隆景は義ノ富士の懐に素早く入り、寄り切って３連勝。小結高安は平戸海に一方的に押し出されて初黒星。