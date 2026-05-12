ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１８話が放送され、寧々（浜辺美波）の父・浅野長勝（宮川一朗太）が亡くなった。長勝は「夢を見ているようでな。あの藤吉郎殿が、このような立派な城を造り、民たちをどうまとめるかで悩んでおられる。寧々はまことに、よい夫を持ったわ…」と涙ぐみ、秀吉（池松壮亮）らと笑いあった後、ナレーションで「それから程なくして、長勝はこの世を去りました」と伝えられた。妻のふく（森口瑶子）