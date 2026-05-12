Image: CINAH Hidalgo 2024年12月14日の記事を編集して再掲載しています。 工事中に遺跡が出るとか、まるで京都。お宝って、探していないときに見つかるものなのかもね。2024年6月、メキシコで道路工事をしているときに、1000年以上前までさかのぼるかもしれない遺跡が発見されました。工事現場からピラミッド2024年初旬、メキシコのイダルゴ州で連邦高速道路105号線の工事中にピラミッドが