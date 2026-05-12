日本ハムの古林睿煬投手が6回11安打7失点ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われたファーム公式戦、日本ハム-楽天は7-5で楽天が勝利した。楽天は初回、ルーク・ボイト内野手の2点適時打で先制する。2回に阪上翔也外野手の適時打、3回に吉納翼外野手の1号3ラン、4回にボイトに適時二塁打が生まれ、4イニング連続得点で7点を挙げた。 先発の松田啄磨投手は初回を3者凡退に抑えたが、2回に押し出し四球、3回に3連打で失点。4回91球