驚愕のビフォーアフター今年1月にレスラー人生に終止符を打った、新日本プロレスの49歳、棚橋弘至社長の激変ぶりに注目が集まっている。9日に更新したXで「人体の不思議」とし、現役時とみられるバキバキの肉体と今の比較写真を公開。ファンからは様々な声が上がった。棚橋社長は今月5日に自身のインスタグラムを更新。「道場で背中トレ。体重計に乗ってみた。1.4から…13キロ増。そんなに増えるものかしら」とつづっていた