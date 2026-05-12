磐越道で北越高校（新潟市）のソフトテニス部の生徒21人が死傷した事故で、顧問が記者会見で「私が同乗していれば」と涙ながらに謝罪したが、弁護士の橋下徹氏は「顧問に責任を押しつけるな」と強く主張した。2026年5月12日放送の「旬感LIVE とれたてっ!」（関西テレビ・フジテレビ系）にコメンテーターとして出演した橋下氏は、「顧問の個人責任ではないです。だれの責任かと言えば、学校、組織の責任です」と言い切った。学校側