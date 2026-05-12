活動について語る高松市出身の美術作家／野口哲哉さん 甲冑（かっちゅう）姿の人物の作品で知られる高松市出身の美術作家、野口哲哉さん。世界を舞台に活躍する野口さんに最近の活動について聞きました。 （美術作家／野口哲哉さん）「武将・侍・武士というと、どれだけそれが世界に対して特別なものか、特殊なものかということがよく言われるんですが、僕はどちらかというと、例えば侍や武士であってもどれだけそれが特別