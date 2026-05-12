リーズの田中碧は後半アディショナルタイムまで出場したイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドは現地時間5月11日、プレミアリーグ第36節でトッテナムと敵地で対戦。1-1で引き分け、残留を確定させた。後半アディショナルタイムまで出場した日本代表MF田中碧は現地メディアで上々の評価となった。残留争いの渦中にいる両クラブの直接対決。後半5分にトッテナムがMFマティス・テルのゴールで先制する展開となった