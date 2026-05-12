デザイナーはフランチェスコ・リッソ氏Jリーグは5月12日、6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の出場選手が着用するユニフォームデザインを正式発表した。今大会のオフィシャルユニフォームパートナーを務める株式会社ユニクロが提供を担当。デザインはジーユーのクリエイティブ・ディレクター、フランチェスコ・リッソ氏が手掛けた。デザインテーマは「感謝」で、日本の伝統