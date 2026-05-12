ピジョン（7956、東証プライム市場）。0歳児から24カ月の乳幼児向けの哺乳器・乳首が主力商品。乳首を装着した哺乳器に搾乳した母乳or粉ミルクを入れて飲ませる。売上高全体の4割方を占めている。【こちらも】小松ウォールは環境に左右されないか首都圏回帰でも需要は両取りとりわけ乳首の開発には創業以来、注力している。アナリストはこう説明する。「赤ちゃんの哺乳時のメカニズムを研究。超音波で哺乳時の赤ちゃんの口や