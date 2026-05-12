アメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される、世界最大の演劇・ミュージカルの祭典「第79回トニー賞授賞式」が8日午前8時（日本時間）、WOWOWで生中継する。これに先駆け、番組ビジュアルが公開された。【写真】年齢が近くて意気投合する京本大我＆チェ・ウヒョクトニー賞とは、前年4月末から1年間、ニューヨークのオン・ブロードウェイで開幕した演劇、ミュージカル作品を対象に贈られる、アメリ