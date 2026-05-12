◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）阪神・藤川球児監督が打線を大幅に組み替えた。中核は２番・森下、３番・佐藤、４番・大山、５番・中野の布陣。森下はプロ初の２番で、中野の５番は２２年５月４日のヤクルト戦（甲子園）以来。４番に定着していた佐藤の３番起用も昨年１０月２日のヤクルト戦（甲子園）以来だが、この時は４０本塁打に王手をかけたシーズン最終戦のため、打順が繰り上がっていた。チー