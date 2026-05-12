2022年から活動休止中のガールズロックバンド・LAZYgunsBRISKYが、結成20周年を迎えるにあたり一夜限りのワンマンライブを開催することが発表された。10月3日に東京・下北沢 CLUB251にて開催される。バンドの最新アーティスト写真も公開された。【写真】カラフルで個性的なファッションに身を包んだLAZYgunsBRISKY（2019年）LAZYgunsBRISKYは、2006年、高校在学中に結成。ビートルズやローリング・ストーンズなどの1960年代の