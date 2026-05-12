サンリオは、2026年5月12日に「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表イベントを開催！今年のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、応援用のうちわとポンポンを手にしたファンが見守るなか、TOP5の順位が発表されました。 サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表イベント 投票期間：2026年4月9日(木) 11:00〜5月24日(日)23:59結果発表：2026年6月28日(日)13: